Australian Open

„Moje začátky na grandslamech bývají docela náročné, hlavně psychicky. S ní jsem navíc naposledy prohrála na olympiádě v Tokiu. A to není nikdy příjemné jít na někoho, s kým jsem naposledy prohrála. Má takovou nepříjemnou hru," vysvětlovala.

„Ze začátku jsem byla hodně nervózní, ale držely jsme si servis a přišlo mi, že jsem to spíš já, kdo si vytváří šance při jejím servisu, což mě v průběhu prvního setu docela uklidňovalo," popisovala vývoj utkání dvojnásobná wimbledonská šampionka.

„Mohla jsem ji brejknout, ale ona to zahrála dobře. Takže zase kredit pro ni. Tie break byl strašně důležitej. Byl náročný a jsem ráda, že jsem ho zvládla," ulevilo se jí.

„Přišlo mi, že jsem se (ve druhé sadě) trošku uvolnila a začala do toho víc chodit. Padalo mi to tam a ona byla ještě víc pod tlakem," všimla si.

„Měla jsem proti ní hrát už na US Open, ale ona tehdy odstoupila. Jednou jsem s ní trénovala, trochu vím, jak hraje, ale zápas jsem proti ní ještě neměla," připomněla.

Česká nasazená patnáctka by měla být proti 39. tenistce světa jasnou favoritkou. „Ona je ale hráčkou, která nemá, co ztratit, hraje hodně uvolněně, má hodně čisté údery. Ale myslím, že to bude hlavně o mně, jak tlak zvládnu. Jak budu agresivní a zda mi bude fungovat servis," dodala Kvitová.