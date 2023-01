Australian Open

Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou ve třech. Nasazená pětadvacítka Marie Bouzková se utká s vítězkou US Open z roku 2019 Kanaďankou Biancou Andreescuovou a v případě postupu do třetího kola proti ní může stát světová jednička Polka Iga Šwiateková. Turnajová třicítka Karolína Plíšková vyzve Číňanku Wang Si-jü a ve stejné fázi může čelit osmé nasazené Rusce Darje Kasatkinové.

Česká mužská jednička a 78. hráč světa Jiří Lehečka vstoupí do prvního grandslamového turnaje sezony duelem s Chorvatem Bornou Čoričem, nasazenou jednadvacítkou. Ještě těžšího soupeře má před sebou Tomáš Macháč, jehož čeká světová trojka Nor Casper Ruud. Do hlavní části se probojoval z kvalifikace také Dalibor Svrčina.