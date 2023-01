"Pocity jsou krásné a užívám si to. Pořád to mi ještě nedochází, co to pro mě a mou kariéru znamená, ale to je možná dobře. Stále se soustředím na další kolo a na zápasy, které mě tu čekají," řekl Lehečka. Když si při pozápasovém rozhovoru v Kia Areně vyslechl ovace fanoušků, usmál se. Divákům poděkoval za podporu a vyzdvihl kvality soupeře, kterého zdolal poprvé v kariéře. Norriemu oplatil týden starou porážku z Aucklandu. Předtím s ním také prohrál před dvěma lety v Davis Cupu.

"Bylo těžké na něj najít taktiku, protože je to velmi dobrý hráč. Z minulých zápasů jsem se poučil jen v tom, nikdy se nevzdat a bojovat o každý míček," uvedl český tenista. S turnajovou jedenáctkou bojoval tři hodiny a patnáct minut, přičemž otáčel ze stavu 1:2 na sety. "Těžko vypíchnout jednu výměnu. Byl to tenis na vysoké úrovni. Oba jsme se navzájem dotlačili k nejlepšímu možnému výkonu. Utvrdil jsem se, že když dokážu hrát dobře, tak je jedno, kdo na druhé straně stojí, a mám vždy šanci," doplnil Lehečka.

Jednadvacetiletého hráče nezlomil ani ztracený tie break v první sadě, kde nevyužil tři setboly. Právě díky tomu na sobě poznal, že se zvedl i po psychické stránce. "Pamatuju si, že když jsem dřív něco takového zažil, bylo to na mně dva tři gamy znát. Teď jsem se z toho rychle oklepal. Hned jsem prolomil Cameronův servis, i když je třeba říct, že to byl jeden z jeho nejhorších gamů za celý zápas. Poté jsem byl schopný to doservírovat a byla to vzpruha, která mi dala naději a motivaci, že ten zápas nekončí," podotkl Lehečka.

Jiří Lehečka senzačně postoupil do osmifinále Australian OpenVideo : sntv

Jednasedmdesátý hráč světa se stal jedenáctým českým singlistou v open éře, který se dostal na Australian Open do osmifinále. Tím posledním byl před čtyřmi lety Berdych, který se rok předtím probojoval i do čtvrtfinále. "Pro mě to bylo jako tenistu z Česka lehké. Vyrůstal jsem v generaci, kdy jsme vyhráli dvakrát Davis Cup. Když vidím svou hru, představím si Tomáše Berdycha a snažím se tím inspirovat," řekl na kurtu Lehečka.