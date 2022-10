Na začátku roku si prošel rodák z Bělehradu jednou z nejkontroverznějších událostí v tenisu za poslední dobu. Do Austrálie odcestoval obhajovat titul s udělenou výjimkou z povinného očkování proti koronaviru, nicméně po příletu mu bylo odebráno vízum a po dvou soudních procesech byl následně ze země deportován.

To mu automaticky také vyneslo tříletý zákaz vstupu do země, který je však možné ze strany australských úřadů zrušit. Naděje Srbovi vzrostla po výměně australské vlády a zrušení povinnosti očkování proti koronaviru pro cestující do ostrovního státu.

„Co se týče Austrálie. Mám pozitivní náznaky, ale samozřejmě neoficiálně. Komunikujeme přes mé právníky v Austrálii, kteří jednají s příslušnými úřady zodpovědnými za můj případ. Doufám, že budu mít během pár týdnů odpověď. Ať už jakoukoliv, i když samozřejmě doufám, že bude pozitivní," prozradil Djokovič v rozhovoru pro Sportal.

„Pokud tam budu moct startovat, chci mít dost času na přípravu. Opravdu bych chtěl v Melbourne hrát. Už jsem se přenesl přes to, co se stalo letos, chci jen hrát tenis. To je to, co umím nejlépe. A zrovna v Austrálii jsem vždy předváděl svůj nejlepší tenis, výsledky hovoří za vše. Jsem vždy extra motivovaný tam jet. Teď ještě o to víc," pokračoval Djokovič

Potěšilo ho, že Austrálie nyní otevřela hranice i pro neočkované cizince. „Je to dobrá věc. Mám sice ještě (tříletý) zákaz, ale doufám, že bude zrušen. Nicméně to už není v mých rukách," uvedl.

Ani zpětně nijak nelituje, že si stál za svým přesvědčením ohledně odmítání očkování, i když ho to stálo účast na Australian Open a US Open.

Nijak ale netají, že události z Austrálie pro něj byly velmi nepříjemné. „Udělal jsem rozhodnutí a věděl jsem, že bude mít následky co se týče cesty do Ameriky. A tím to pro mě haslo. Austrálie ale byla jiný případ. Měl jsem výjimku, ale nakonec to dopadlo úplně jinak. Víme, co se stalo," ohlížel se.

Z nepříjemnosti z počátku sezony si ale odnesl i cenné zkušenosti. „Nic takového jsem v životě nezažil, dalo mě to cennou životní lekci. Hodně masek bylo strženo. Bylo zajímavé během toho procesu sledovat, jak se ke mně určití lidé chovali," dodal neurčitě.