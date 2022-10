Australian Open

Austrálie sice už restrikce proti vstupu lidí do země bez očkování proti covidu zrušila, to ale nemusí být pro srbského tenistu žádná výhra.

Djokovič totiž loni odcestoval do Melbourne se zdravotnickou výjimkou z očkování, kterou mu však imigrační úředníci neuznali, zrušili mu víza a po soudních tahanicích jej nakonec ze země deportovali. A deportace znamená i automatický tříletý zákaz vstupu do země.

„Byla by to facka do tváře lidem, kteří se v Austrálii zachovali správně. Kdyby najednou Novaku Djokovičovi povolili návrat do země jenom proto, že je špičkovým tenistou s mnoha miliony dolarů na účtu," uvedla Andrewsová pro ABC.