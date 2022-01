Proti tomu se pětašedesátiletá Navrátilová ohradila. "Podle mě to je velmi, velmi zbabělé," řekla v rozhovoru pro Tennis Channel. "Myslím, že to je špatně. Není to politický slogan, týká se lidských práv," uvedla. "Australský svaz to prostě vzdal a nechá si od Číňanů diktovat, co se na jeho grandslamu může dělat. Jsou to slaboši," přidala osmnáctinásobná grandslamová vítězka.