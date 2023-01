"Z výsledku jsem velmi zklamaná. V posledních dvou týdnech se mi docela dařilo. Ani dnes to nebylo špatné, ale soupeřka mi to hodně ztížila. Hrála dobře od základní čáry a já jsem nedokázala najít na kurtu místo, kam bych zahrála vítězný úder," řekla Plíšková.

Třicetiletá Češka se v utkání nemohla příliš opřít ani o servis a udělala sedm dvojchyb. Během hry udělal 36 nevynucených chyb. "Skvěle pokrývala kurt, takže jsem za tím musela jít ještě víc a z toho pramenily chyby. Po taktické stránce bylo těžké hrát to samé co v minulých zápasech. Soupeřka si zaslouží pochvalu. Nesehrála jsem špatný zápas, ale určitě dokážu hrát lépe," uvedla lounská rodačka.

"Je to těžké. V turnaji zůstaly jen hráčky, které už jsem porazila, takže té šance je škoda," citoval Plíškovou web Tenisový svět. "Jsem velmi zklamaná, protože to byl zápas, který jsem měla vyhrát a mohla vyhrát. Na druhou stranu jsem tady hrála dobrý tenis, ani ten dnešní zápas nebyl nějak šílený. Turnaj mi ukázal některé pozitivní věci. Těší mě, že jsem se dostala zpátky do téhle fáze, a budu se dál snažit," uvedla semifinalistka Australian Open z roku 2019.