V panujícím vedru mu to přišlo naprosto nedostatečné. „Jde o to, že tady je 35stupňový hic a když hraju celou dobu na slunci, chci se po dvou setech celý převléknout, protože jsem totálně propocený," cituje jeho rozčilení agentura Reuters.

„Potřebuju si vyměnit šortky, spodní prádlo, ponožky, boty. To celé zabere minimálně čtyři minuty. Po prvním setu se mi navíc chtělo čurat. Takže v tomhle pravidle nevidím žádnou logiku, tím pádem ho můžu nazvat stupidním," zlobil se Rus na změnu, která nastala poté, co délku pauzy někteří hráči zneužívali.

„Dneska mě naštvalo víc věcí. Třeba to, že opravdu nevím, co můžu udělat víc pro to, abych hrál na centrálním kurtu. Vyhrál jsem poslední grandslam (US Open), tady jsem nejvýš nasazený, navíc by pro mě bylo snazší hrát s Maximem v Rod Laver Areně, protože je tam víc místa. Na menším dvorci je to totiž těžší s někým, kdo hraje styl servis-volej," uvedl Medveděv, jehož ve čtvrtfinále čeká Kanaďan Félix Augere-Aliassime.