Australian Open

"Snažila jsem se to nějakým způsobem zvládnout. Soupeřka ale hrála velice dobře. Ani mi nedala moc šanci to otočit. Moje hra jí nějakým způsobem sedí. Servis mi dnes úplně nepsal, hlavně ten první, což bylo důležité abych to třeba dotáhla do třetího setu," řekla Kvitová na tiskové konferenci po utkání.