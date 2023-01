Do letošního Australian Open vstupoval Rafael Nadal s pozice obhájce titulu. Už před začátkem turnaje však šestatřicetiletý šampion dobře věděl, že do ideální formy má daleko. Před prvním grandslamem roku měl z posledních osmi zápasů na svém kontě pouhé dvě výhry a poprvé ve své kariéře vstoupil do bojů v Melbourne bez jediného vítězství.