Při finálové bitvě bylo znát, že fanoušci přejí více Nadalovi, obzvlášť poté, co legendární šampion prohrával už 0:2 na sety. Medveděvovi opět vadil hlavně hluk fanoušků před podáním.

„Dám vám příklad. Kdyby v pátém setu před Rafovým servisem někdo zařval: ´Do toho Danieli´, tisíce fanoušků by ho hned okřiklo: „Psssst´. Ale když se to dělo před mým podáním, nic takového jsem neslyšel. Je to neuctivé a pro mě velké zklamání. Teď si ani nejsem jistý, že po třicítce ještě budu chtít hrát tenis," postěžoval si Medveděv.