"Ve vrcholné fázi přípravy jsem se zranil při náhodném a nepřirozeném pohybu v tréninku. Pracoval jsem tvrdě, abych se dostal do nejlepší formy, a je to pro mě těžká chvíle," uvedl Alcaraz. "Musím ale být optimista, uzdravit se a dívat se dopředu. Australian Open, uvidíme se v roce 2024," dodal.

Vítěz US Open měl v Melbourne startovat potřetí, jeho maximem je tam loňská účast ve třetím kole. To byl v minulém roce jeho nejhorší výsledek na grandslamech. Ve Wimbledonu prošel o kolo dál, na French Open byl ve čtvrtfinále a závěrečný turnaj velké čtyřky v New Yorku ovládl, načež se stal nejmladší světovou jedničkou v historii.