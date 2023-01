Vynervovaná Sakkariová v souboji s ruskou soupeřkou: Ještě jednou mi zařve do obličeje...

Měl to být jen další zářez na cestě do třetího kola tenisového Australian Open. Maria Sakkariová však poznala, proč je osmnáctiletá Ruska Diana Šnajderová považována za jeden z největších talentů nastupující generace. Šestá hráčka světa nakonec roli favoritky po obrovském boji a výhře 3:6, 5:7 a 6:3 potvrdila, do pohody však měla daleko. To potvrdil i moment z koncovky druhé sady, kdy rodačce z Atén hodně tekly nervy.

Sakkariová měla v duelu s Ruskou nervy na pochoduVideo : sntv

Článek Papírově byla věc jasná. Maria Sakkariová nastupovala z pozice šesté hráčky planety do duelu s o sto míst níže postavenou Dianou Shnaiderovou v roli velké favoritky. První set však nic takového neukázal. Osmnáctileté rodačce z Moskvy byly veškeré předpoklady ukradené, rychle šla do vedení 3:0 a náskok již nepustila. Zjevně rozhozená favoritka reagovala poněkud netradičně. "Pokud budeš dál takhle ječet, půjdu za rozhodčím," ocenila hlasitý projev soupeřky Sakkariová. A bitva pokračovala i ve druhé sadě. Sakkariové nestačil náskok 3:0, mladičká Ruska dotáhla skóre na 5:5. To už bylo na zjevně nervózní Řekyni příliš. "Ještě jednou mi takhle zařve do obličeje...." začala Řekyně debatu s rozhodčím Christianem Raskem. Video: pic.twitter.com/ljXXSMS0il — José Morgado (@josemorgado) January 18, 2023 A žádnou další diskusi nehodlala svěřenkyně Toma Hilla připustit. "Ne, ne, ne. Už ne. Jestli to bude pokračovat, budu chtít mluvit s hlavním rozhodčím," pokračovala podrážděná Sakkariová. Krátký výjev frustrace však zapůsobil. Sedmadvacetiletá tenistka druhý set dotáhla do vítězného konce, poměrem 6:3 ovládla i rozhodující sadu a mohla slavit postup do třetího kola. Foto: Carl Recine, Reuters Diana Shnaiderová z Ruska v zápase druhého kola Australian Open s Marií SakkariovouFoto : Carl Recine, Reuters "Nikdy není lehké hrát proti někomu, koho vůbec neznáte. Ona hrála velice agresivně. Já byla příliš pasivní a často se bránila. Ale snažila jsem se změnit hru a vnutit jí styl, ve kterém jsem dobrá. A povedlo se mi to," řekla na pozápasovém rozhovoru už uklidněná Sakkairová. V boji o osmifinále změří Řekyně síly s Číňankou Zhu. Australian Open Slzy Nadalovy manželky. Kritický moment šampiona předznamenal rychlý konec