Berdychovi v patách. Česká hvězdička dál řádí, Menšík vládne světovým nadějím

Dělí je přesně dvacet let a šestnáct dní. Oba se narodili v září, oba se zamilovali do tenisu. Oba disponují skvělým servisem a agresivní hrou. Tomáš Berdych a Jakub Menšík však mají a především můžou mít společného mnohem víc. „Odmalička byl Tomáš mým vzorem, díky němu jsem začal hrát tenis," prohlásil nedávno prostějovský rodák, který naprosto suverénně vládne nejlepším tenistům světa do 18 let.

Foto: @AndrzejPodgorsk, Twitter Sedmnáctiletý český tenista Jakub Menšík.

Článek Český fanoušek dlouho čekal a stále čeká na nástupce slavné dvojice Tomáš Berdych, Radek Štěpánek. Žízeň po úspěchu českého mužského tenisu s úspěchem hasí Jiří Lehečka, který ve svých 21 letech útočí na elitní třicítku. Tím to však zdaleka končit nemusí. Skvělými výkony se prezentuje stále ještě sedmnáctiletý Jakub Menšík. Prostějovský rodák bere soupeřům náladu stejně jako jeho vzor především vynikajícím servisem a agresivní celodvorcovou hrou od základní čáry. V žebříčku hráčů do 18 let nemá konkurenci. V žebříčku ATP mu patří příčka těsně za hranicí dvoustého místa, jeho nejbližší pronásledovatel, který ještě nedosáhl plnoletosti, je o téměř sto pozic za ním. Wimbledon Lehečka byl po skreči ve Wimbledonu zklamaný: Pobrečel jsem si už v šatně, řekl Přímo se tak nabízí srovnání, jak na tom čerstvý daviscupový reprezentant je v porovnání se svým vzorem Tomášem Berdychem. Pokud jde o žebříčkové postavení, jsou si oba borci prakticky rovni. Zhruba měsíc před svými osmnáctinami drží Menšík v live žebříčku pozici okolo 200. místa, dvojnásobný daviscupový šampion byl ve stejném věku 204. hráčem světa. TOP 5 HRÁČŮ DO 18 LET POŘADÍ (na žebříčku live) JMÉNO NÁRODNOST 1. (200.) JAKUB MENŠÍK Česko 2. (292.) Dino Prižmič Chorvatsko 3. (419.) Gabriel Debru Francie 4. (636.) Fonseca Brazílie 5. (694.) Gilles Bailly Belgie Menšík však svého krajana v jednom ohledu předběhl už nyní. V květnu ovládl ve věku 17 let a osmi měsíců pražský challenger, Berdych na stejnou metu dosáhl "až" o dva měsíce později. "Zatím největší úspěch kariéry. Jsem rád, že to vyšlo tady na domácím turnaji, fanoušci, tým, rodina, všichni toho mohli být součástí. Od prvního kola jsem se tu cítil skvěle a věřil jsem, že tu můžu porazit kohokoliv," jásala po životním úspěchu česká hvězdička. Menšík na sebe poprvé výrazně upozornil na juniorském Australian Open v loňském roce, kdy jako šestnáctiletý mladík padl po heroickém výkonu až ve finále. Tehdy zaujal nejen tenisové fanoušky a odborníky, ale i třeba Novaka Djokoviče, který mladého Čecha pozval do svého tenisového centra v Bělehradu. Foto: @mensik.jakub Finalistovi juniorky Australian Open Jakubu Menšíkovi se splnil velký sen, když se setkal se svým vzorem Novakem Djokovičem. O mimořádných Menšíkových schopnostech mluví jen v superlativech jeho kouč Tomáš Josefus. „Vyniká tím, že má skvělé motorické učení. Co některým trvá týdny, měsíce, někdy dokonce i roky, Kuba zvládne v řádech minut, možná někdy i vteřin. Jde třeba o pohyb související s technikou a vnímáním taktických situací. V tom je od útlého věku výjimečný, unikátní." Tomáš Berdych, který v současné době pomáhá k úspěchům Jiřímu Lehečkovi, na svůj první triumf na okruhu ATP dosáhl v devatenácti letech, kdy ovládl turnaj v Palermu. Zda se něco podobného podaří jeho nástupci, ukáží následující měsíce. JAKUB MENŠÍK narozen: 9.1.2005 v Prostějově výška/váha: 191cm/83kg hraje rukou: pravou na žebříčku (live): 201. Prize Money: 25 529 dolarů Trenér: Tomáš Josefus Tenis Berdych se vrátil na kurty a místo show překvapil kvalitou. Menšík na něj nevyzrál

