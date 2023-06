Berdych se vrátil na kurty a místo show překvapil kvalitou. Menšík na něj nevyzrál

„Bylo to skvělé, nezranil jsem se, dal to i párkrát přes síť. To byl i cíl, takže super. No a zapotil jsem se a mám chuť na oběd," smál se bezprostředně po klání s Menšíkem Berdych.

Možnost zahrát si v Prostějově přivítal a soupeře si sám vybral. „Je mladý, dere se nahoru. Kdo jiný by tu měl se mnou na kurtě být. Je to začínající příběh a moc se to povedlo," uvedl.

Na kurtu se soustředil výhradně na sportovní stránku. „Snažil jsem se to pojmout tak, aby to, co tady předvedeme, alespoň trochu jako tenis vypadalo. Ne, že se na sebe budeme usmívat. Na to mám času dost. Ještě bych měl ze sebe něco tenisového vydolovat," vykládal.

Nikdy, jak dále řekl, bavičem nebyl. „Měl jsem raději, když za mě mluvili výsledky, než abych dělal srandičky. Je to prostě o osobnosti. Nejde jen tak lusknout prsty a najednou to začít dělat jinak jen proto, že už skončil jsem kariéru. Nechtěl jsem, abychom to na sebe házeli jako paní Radová Nebylo by to ono. Pro Kubu to byla alespoň poloviční náplast za to, že už mě nestihnul, že jsme si spolu nemohli zahrát ostrý zápas. A myslím, že se to i líbilo," konstatoval rodák z Valašského Meziříčí.

„Každá minuta na kurtu s Tomášem je k nezaplacení. Od malička jsem ho sledoval, byl mým vzorem. Kvůli němu jsem začal hrát tenis. O to větší čest pro mě byla, tady si s ním zahrát. Užili jsme si to a snad diváci také. Nečekal jsem jich tolik. V hledišti byl i daviscupový kotel. Bylo to speciální, skvělé," rozplýval se Menšík.

Berdych na rozdíl od něj na dvorcích momentálně tráví času minimum. „Poté, co jsem odehrál poslední zápas, měl jsem období, kdy jsem asi dva a půl roku nešáhl na raketu. Byla sice možnost hrát nějaké seniorské turnaje, myslel jsem si, že to půjde samo, ale nešlo to. Hned mě začalo bolet rameno. Tak jsem si řekl, že to není to pravé. Vždycky je to totiž horší, než na co jsem byl zvyklý. A to pak člověka vůbec nebaví. Se sportů mě chytnul golf. V tom se mohu zlepšovat a je to běh na dlouhou trať," prozradil.

V poslední době si však přece jen občas zahraje. „Tak jednou za čtrnáct dnů, abych se nějak vrátil a i proto, že došlo na spojení s Jirkou Lehečkou. Prostě jde o to, abych, kdyby to bylo třeba, s ním mohl absolvovat nějaké tréninkové jednotky. Abych mu stačil. Tenis teď mám jako motivaci, že mu chci pomoci," podotkl.

Nejlepšímu českému hráči bude pomáhat s přípravou na Wimbledon. „Budeme spolu týden před ním. V podobném duchu to bude vypadat i před US Open. Na podzim se uvidí. Máme pár týdnů domluvených. Když bude potřeba víc, nevidím v tom problém. Hlavně, aby to jemu pomáhalo, aby mu to něco dávalo," řekl Berdych.