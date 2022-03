Austrálie místo Ruska. Ve hře jsou i tenistky Slovenska

Australské tenistky nahradily vyloučené Rusky ve finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Do letošního vyvrcholení soutěže se tak dostaly přímo i Slovenky a také Belgičanky, které měly hrát kvalifikaci s rovněž vyloučenými Běloruskami. V mužském Davisově poháru mělo získat místo ve finálovém turnaji Srbsko, ale to již obdrželo divokou kartu a její nový držitel bude určen. Uvedla to dnes Mezinárodní tenisová federace v tiskové zprávě.

Foto: Twitter @WTA Ilustrační fotoFoto : Twitter @WTA

Ruští obhájci titulů v obou soutěžích a spolu s nimi výběry Běloruska byli vyloučeni z týmových tenisových soutěží v reakci na invazi Ruska s pomocí Bělorusů na Ukrajinu. Mezinárodní federace ITF rozhodla, že Rusko ve finále nahradí v žebříčku nejvýše postavené týmy z loňských semifinále, což byly hráčky Austrálie a tenisté Srbska. Srbové ale už účast ve finálovém turnaji získali díky divoké kartě a ITF tak vybere v dohledné době jiný tým z dvanácti poražených celků z nedávné kvalifikace, teoretickou šanci tak mají i čeští tenisté.

