Kaderku volba Glasgow pro Pohár B.J. Kingové nepotěšila, chtěl znovu Česko

"Z té volby nemám radost. Jednak Glasgow není pro mě ani pro řadu kolegů nic zvláštního z hlediska tenisového prostředí. Realita je pak taková, že jedním z velkých hráčů o kandidaturu bylo znovu Česko. Měl jsem zajímavou vizi, že by se to pořádalo ve dvou místech, a sice v Ostravě a vedle v nádherné hokejové aréně v Třinci," řekl Kaderka v rozhovoru s ČTK.

Volba lokality by podle něj nahrávala finálovému složení, kde je vedle Česka, Austrálie, Belgie, Kanady, Itálie, Kazachstánu, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a USA také Polsko se Slovenskem. "Polsko bude hrát světové finále poprvé a poprvé v historii má světovou jedničku (Igu Šwiatekovou), která nyní neprohrála 35 zápasů. Představte si, kolik lidí by na každý zápas Polska přijelo. Trojúhelník Česko, Polsko a Slovensko by zaručoval mimořádnou atraktivitu a bylo by to dobré i pro reputaci nového formátu soutěže," uvedl Kaderka, který je současně prezidentem evropské federace Tennis Europe.