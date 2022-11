Mám strach. Jsem z toho hodně špatná, mrzí Krejčíkovou omluvenka z Poháru B. J. Kingové

Bývalá světová dvojka a vítězka letošních tří grandslamů ve čtyřhře měla do Skotska dorazit po Turnaji mistryň, kde se dostaly se Siniakovou do finále. Nejprve ji ale zdržely potíže s letenkou a po přistání v Londýně se dozvěděla výsledky magnetické rezonance, které potvrdily nález v levém zápěstí, jež ji bolí už od turnaje v Tallinnu na přelomu září a října.

Magnetickou rezonanci si nechala v Texasu dělat proto, že lékaři museli využít pro lepší lokalizaci zranění kontrastní látku. "Obávala jsem se, abych na ni nedostala nějakou reakci a nevěděla jsem do čeho jdu. Začalo se to zhoršovat ke konci turnaje a ještě před magnetickou rezonancí jsem absolvovala ultrazvuk, na kterém už doktoři něco viděli. Magnet měl definitivně potvrdit, jaké to je a jestli budu schopná na Billie Jean King Cup přijet. Bohužel to vyšlo tak, že ne," doplnila Krejčíková.