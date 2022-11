Nalosovat Česko do skupiny proti USA? Je to i má vina, přiznala Billie Jean Kingová

"Tohle je dost tvrdé," řekla Kingová ve videorozhovoru se světovými médii za účasti ČTK ke složení skupiny D, kde na sebe narazí Češky s Američankami. "Je to i má vina, protože jsem se v Londýně podílela na losování. Myslím, že to ale bude úžasný zápas," řekla s úsměvem osmasedmdesátiletá rodačka z Kalifornie.

Američanky zaútočí v soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na devatenáctý titul, Češky mohou soutěž vyhrát podvanácté. "Když jde o reprezentaci, nemám ráda sázení. Jsou to dvě nejúspěšnější země a pro lidi to bude velký duel. Oba výběry mají skvělé hráčky. Nevěřila bych, že se potkají už ve skupině," podotkla Kingová.

Finálový turnaj dvanácti nejlepších týmů hostí od 8. do 13. listopadu Glasgow, ze čtyř tříčlenných skupin postoupí do play off jen vítězové. Soutěž navazuje pod novým jménem na loňský ročník, který se konal v Praze. "Tam to bylo skvělé. Praha je úžasné město," hodnotila zpětně vítězka dvanácti grandslamových titulů z dvouhry a devětatřiceti celkem.