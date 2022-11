Pála: Omluvenka Krejčíkové nebyla příjemná, člověk musí zatnout zuby

"Byli jsme donucení improvizovat a hodně věcí vymýšlet kvůli tomu, že jsme se den před prvním utkáním ocitli ve čtyřech hráčkách a bez jasného deblového páru na všechna utkání. Proto beru Pohár Billie Jean Kingové jako úspěch," řekl novinářům Pála. Češky porazily v základní skupině Polky a Američanky, v semifinále nestačily na Švýcarky. "Pořád jsme museli hledat cestu. Dvakrát se nám to povedlo, do třetice už ne. Škoda, měl jsem pocit, že finále s Australankami by mohlo být lehčí. Rozhodně byla šance to tu celé vyhrát," doplnil Pála.

Zdravotní potíže měla většina hráček. Nejlépe se na tom zdála být Karolína Plíšková, která ale nebyla v ideálním herním rozpoložení. "U Maky (Vondroušové) to byla noha. Když zaklekávala u bekhendu, hodně ji to bolelo. Doktorský tým říkal, že potřebuje pauzu 14 dní, aby se to zlepšilo," řekl kapitán jedenáctinásobných šampionek.

"Kája Muchová byla při příjezdu nachcípaná. A Katka říkala, že ji teď dva dny bolí rameno, ruka. U ní je to dané i únavou z cesty (z Turnaje mistryň), kdy se hecla, hrála druhý den rozhodujícího debla a pak porazila také Gauffovou. Také už to na ni padlo a byla teď nejunavenější ze všech dní. Spala asi do jedné odpoledne. Ani omylem by nemohla hrát dvouhru s Belindou (Bencicovou)," uvedl Pála.

Foto: Ed Sykes, Reuters Tenistka Markéta Vondroušová se loučí po vítězném utkání se soupeřkou Danielle CollinsovouFoto : Ed Sykes, Reuters

Absence Krejčíkové byla v současném rozložení týmu velkou ztrátou. "Nebylo to nic příjemného. Člověk musí zatnout zuby a jet, protože ani jedna z holek nebyla ve zdravotním stavu, že by si mohla vyskakovat. Jsem rád, že se žádná z nich nezranila," řekl nehrající kapitán, s tím, že s Krejčíkovou od té doby ještě nemluvil.

Kvůli pozdějšímu odstoupení dvojnásobné vítězky loňského Roland Garros neměl Pála čas sehnat pátou hráčku. Jinak by zřejmě zkusil ještě kontaktovat Marii Bouzkovou. Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu se Pálovi dříve také omluvila kvůli únavě po konci sezony. "Kdybych měl v dané situaci víc času a dal jí vědět, možná by přiletěla. Ta jediná přicházela v úvahu, aby pro nás byl turnaj šancovnější. Je šestadvacátá na světě. Její účast by nám dala víc možností do dvouhry," uvedl Pála.

Foto: Kin Cheung, ČTK/AP Česká tenistka Karolína Plíšková prohrála a do finále Poháru Billie Jean Kingové se neprobojovalaFoto : Kin Cheung, ČTK/AP

Přestože byl rád, že Češky vstoupily do turnaje až ve čtvrtek a stihl návrat Siniakové, přišlo mu zbytečné hrát za rozhodnutého stavu 2:0 s USA v základní skupině čtyřhru. V ní nastoupila Plíšková s Muchovou, které druhý den čekal singl proti Švýcarkám. "Myslím, že to také mělo vliv. Kája Muchová se dostala do postele hodně pozdě. Hráčky chtěly vědět, kdo bude hrát. Nevadilo by mi to říct až dopoledne, ale někdo zase chce jít spát s pocitem, že ví, na čem je. Člověk se musí u tohoto systému zase poučit. Když jsou zápasy takhle po sobě, budeme to muset někdy vydržet," podotkl Pála.

O budoucnost reprezentace však nemá strach. "Myslím, že máme tým, se kterým můžeme vždy vyhrát, jen se to pokaždé nepovede. Teď jsme měli nejvýše postavenou hráčku Káju (Plíškovou - 32. místo), dříve byly holky trochu výš. Věřím ale, že se další hráčky jako Maky a Kája Muchová posunou," podotkl Pála.