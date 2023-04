Zraněná Siniaková bude chybět tenistkám proti Ukrajině v Poháru B.J. Kingové

"Je mi moc líto, že mi zranění nedovoluje hrát. Budu to sledovat zpovzdálí a držet holkám moc palce," řekla šestadvacetiletá Siniaková. Zranila se na březnovém turnaji v Miami. Kvůli bolesti v pravém zápěstí odstoupila z utkání 1. kola proti Američance Claire Liuové.

Následně rodačka z Hradce Králové vynechala i čtyřhru s tradiční parťačkou Barborou Krejčíkovou, s níž vyhrály sedm grandslamů. Do kvalifikace proti Ukrajině na antuce v tureckém Beleku od 14. do 15. dubna se uzdravit nestihla. V nominaci jsou také Krejčíková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Linda Nosková.

"Čekali jsme, jak se zranění vyvine. Bohužel je to pro tým velká ztráta. Katka je svým způsobem nenahraditelná. Dovede hrát s kýmkoliv čtyřhru, může hrát dvouhru a je zkušenou hráčkou. Pro náš tým je to citelná ztráta," uvedl Pála.

O devět let mladší Bejlek nominace zaskočila. "Vůbec jsem to nečekala, je to pro mě obrovské překvapení a jsem ohromně šťastná. Reprezentovat byl odmalička můj tenisový sen, zápasy Fed cupu jsem vždycky sledovala v televizi. Když jsem předloni přebírala v O2 areně při finále BJKC s týmem trofeje za juniorský turnaj, říkala jsem si v duchu, že to bych jednou chtěla zažít v dospělé reprezentaci," uvedla Bejlek.

S kapitánem Pálou byla v kontaktu od čtvrtka poté, co se probojovala do semifinále turnaje ve Splitu. "Chtěl jsem, abychom jeli v pěti. Bude prostor na trénování a je to ideální vzít někoho z mladých holek, aby nabraly zkušenosti. Věřím, že to Sára doplní dobře, bude s holkami trénovat a věříme, že už žádné zranění nenastane," podotkl Pála.