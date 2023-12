Bláznivá dovolená, smělý kousek. Tenisová hvězda jen v plavkách, ale něco je jinak

Přes neobvyklý cíl cesty na dovolenou třicetiletá francouzská hvězda volila podobnou zábavu jako většina, která míří do teplých krajů. S přítelem jen tak v plakách neváhala a okusila skok do vln.

Polární koupel. O prázdninách se prostě musí do plavek, i kdyby se to mohlo zdát hodně bláznivé, bylo jasné hvězdě, která byla kdysi čtvrtá v žebříčku, vyhrála i Turnaj mistryň v roce 2022. „Prosím nehodnoťte můj skokanský styl,“ napsala rozverně k fotce, kde prokazuje odvahu skočit v ledové kulise do vody. I s přítelem.