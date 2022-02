Bouzková - Bronzettiová 7:6, 6:2 Bouzková pokračuje ve vítězném tažení, Nadal zažívá nejlepší vstup do sezony

Tenistka Marie Bouzková postoupila na svém oblíbeném turnaji v Guadalajaře do čtvrtfinále, když ve druhém kole zvítězila nad Italkou Luciou Bronzettiovou 7:6, 6:2. Česká finalistka z roku 2019 zdolala 112. hráčku světa po bitvě, která trvala dvě hodiny a jednu minutu. Španěl Rafael Nadal postoupil v Acapulcu do čtvrtfinále a v 35 letech zažívá nejlepší vstup do sezony v kariéře. Mezi nejlepšími osmi je v mexickém letovisku také Rus Daniil Medveděv, jenž útočí na pozici světové jedničky.

Foto: Refugio Ruiz, ČTK/AP Česká finalistka turnaje v mexické Guadalajaře z roku 2019 Marie Bouzková válí na stejném turnaji i v roce 2022, už je ve čtvrtfinále.Foto : Refugio Ruiz, ČTK/AP

Článek Fotogalerie Foto: Refugio Ruiz, ČTK/AP Tenistka Marie Bouzková postoupila v Guadalajaře do čtvrtfinále, ve druhém kole neztratila ani set.Foto : Refugio Ruiz, ČTK/AP Foto: Refugio Ruiz, ČTK/AP Česká tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji v Guadalajaře do čtvrtfinále.Foto : Refugio Ruiz, ČTK/AP Třiadvacetiletá Bouzková pro sebe první sadu získala ve zkrácené hře. V setu vedla 4:2, ale také prohrávala 5:6. V krizové chvíli však prolomila podání soupeřky a tie-break ovládla 7:2. Ve druhé sadě Češka už dění na kurtu plně ovládla. Vedla 5:0 a až pak Italka uhrála první hry. Vítězství si však už Bouzková nenechala vzít. Čtvrtfinále turnaje WTA Tour si aktuálně 96. hráčka žebříčku zahraje poprvé od září. Její příští soupeřkou bude buď Polka Magdalena Frechová, nebo Španělka Sara Sorribesová. Nadal je k nezastavení Trojnásobný vítěz turnaje v Acapulcu Nadal porazil v druhém kole 6:0, 6:3 Stefana Kozlova, svého tréninkového partnera ze začátku týdne. O tom, že se jako "lucky loser" dostal do hlavní soutěže, se Američan dozvěděl v pondělí právě v průběhu tréninkového setu s Nadalem. Po výhře na přípravném turnaji v Melbourne a na Australian Open, kde získal rekordní 21. grandslamový titul, si slavný Španěl připsal už dvanácté letošní vítězství. Dosavadní nejlepší start do sezony prožil Nadal v roce 2014, kdy ho po 11 výhrách porazil Švýcar Stan Wawrinka ve finále Australian Open. "Vždycky je důležité vyhrát co nejrychleji, ale nejdůležitější je samotná výhra," uvedl Nadal po vítězství za hodinu a čtvrt v horku a vlhku. "Dnes to bylo ve dvou setech, což je skvělé, a budu se snažit být připraven na zítřejší další těžký zápas," dodal čtvrtý nasazený hráč turnaje, jehož příštím soupeřem bude jiný Američan Tommy Paul. Nadal postupuje vstříc možnému semifinálovému souboji s Medveděvem, kterého zdolal ve finále Australian Open navzdory nepříznivému stavu 0:2 na sety. Turnajová jednička deklasovala 6:1, 6:2 Španěla Pabla Andújara a ve čtvrtfinále se střetne s japonským kvalifikantem Jošihitem Nišiokou. Ruský tenista se může stát poprvé světovou jedničkou, pokud v Acapulcu vyhraje či skončí stejně jako aktuální první muž žebříčku Novak Djokovič na turnaji v Dubaji. GUADALAJARA (tvrdý povrch, dotace 239 477 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (ČR) - Bronzettiová (It.) 7:6 (7:2), 6:2 Kalinská (Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 0:6, 6:4 Schmiedlová (SR) - Potapovová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:5) Wang Čchiang (Čína) - Tanová (Fr.) 6:4, 6:2 SANTIAGO DE CHILE (antuka, dotace 546 340 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Ramos (2-Šp.) - Taberner (Šp.) 6:2, 7:6 (7:4) Monteiro (Braz.) - Delbonis (3-Arg.) 3:6, 6:4, 6:1 ACAPULCI (tvrdý povrch, dotace 1 678 065 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Medveděv (1-Rus.) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:2 Tsitsipas (3-Řec.) - Wolf (USA) 6:1, 6:0 Nadal (4-Šp.) - Kozlov (USA) 6:0, 6:3 Norrie (6-Brit.) - Isner (USA) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 Nišioka (Jap.) - Fritz (7-USA) 3:6, 6:4, 6:2 Giron (USA) - Carreňo (8-Šp.) 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4) Paul (USA) - Lajovič (Srb.) 7:6 (8:6), 2:6, 7:5 Tenis Veselý senzačně vyřadil španělskou hvězdu! Teď jde na Djokoviče

