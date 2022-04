Bouzková si v Istanbulu zahraje o titul ve čtyřhře

"Na utkání jsem se hodně těšil, ale bohužel vůbec nemohu zvednout ruku. Žebra jsou na tom opravdu hodně špatně. Doufejme, že to dám brzo do kupy. Mrzí mě to. Přeju alespoň Daliborovi hodně štěstí zítra do finále, je potřeba takové šance využít," uvedl pro Tenisový svět Macháč, jehož žebra trápila už v pátečním čtvrtfinále proti Lukáši Rosolovi.