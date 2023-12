Bylo by to likvidační, říká Šavrda o plánovaných změnách na ostrově Štvanice

„Začátkem září jsme se dozvěděli, že vznikla nová studie využití ostrova Štvanice. A to v tom smyslu, že sedm kurtů za Negrelliho viaduktem včetně víceúčelového hřiště na kondiční přípravu, které jsme vybudovali od povodní v roce 2002 až k dnešnímu dni, v této studii neexistují. To znamená, že nám je chtějí vzít. To pro mě bylo absolutní zděšení,“ uvedl Šavrda.

Nepotěšilo jej ani vedení Prahy 7, které chce v brzké době omezit vjezd automobilů do areálu. „To bylo zděšení číslo 2 a od té doby intenzivně pracujeme na tom, aby se ta situace změnila. Myšlenka, že by nám vzali ze 16 kurtů sedm plus kondiční hřiště, mi připadá neuvěřitelně drzá. Je to pro mě absolutně nepřijatelné a hodláme udělat maximum, aby se tato pitomá myšlenka zvrátila,“ doplnil Šavrda.

Klub I. ČLTK Praha, který na Štvanici sídlí, oslavil letos 130. výročí existence. Vedle Vondroušové je například další klubovou hráčkou finalistka letošního Roland Garros Karolína Muchová. Štvanice v minulosti hostila také řadu památných zápasů, hráli zde například Martina Navrátilová či Rod Laver.

Podle Šavrdy vznikla prvotní myšlenka na úpravu ostrova už v roce 2013, kdy Praha vypsala architektonickou soutěž na revitalizaci ostrova. „Tu nejvyšší cenu udělili projektu, kde ostrov Štvanice už neměl vůbec žádné kurty. Jeden architekt vzal štětec, všude nasázel stromy od jedné špice k druhé, s tím vyhrál druhou cenu v hodnotě 400 tisíc korun. První cena tenkrát nebyla udělena. Tehdy se ta kacířská myšlenka nastartovala a teď se začala rozvíjet. Studie, která teď existuje, je znovu předložena stejnou architektonickou kanceláří,“ líčil Šavrda.

Plány na úpravu ostrova Štvanice se nelíbí ani Vondroušové. Tenistka I. ČLTK Praha na kurtech za Negrelliho viaduktem rozvíjela kariéru a dodnes je členkou klubu. „Je to pro mě smutné. Odmala jsem tam hrála strašně moc hodin a trávila na Slavoji hodně času. Ty návrhy, aby tu nic nebylo, jsou mimo. Stejně tak je smutné, že by sem nemohla auta, která tu jezdí často a rodiče v nich vozí děti na tréninky. Doufám, že to tak nebude,“ řekla Vondroušová.

Šavrdu nyní čekají jednání. „Napsal jsem vysvětlující maily na radu hlavního města Prahy, protože té patří všechny pozemky na ostrově. Napsal jsem radním, kteří předkládali návrh na budoucnost ostrova. Bohužel arogance moci je tam tak velká, že jsem nedostal žádnou odpověď,“ uvedl Šavrda.

Ohledně dopravy a budoucího vjezdu do areálu je v kontaktu se starostou Janem Čižinským. „Odpověděl mi, že bude svoláno jednání, ke kterému budeme přizváni,“ doplnil Šavrda.

Podle Čižinského je v plánu přesunout parkoviště zhruba 200 metrů pod Hlávkův most. „My se žádnému jednání vůbec nebráníme. Jde o to, aby se auta nepotkávala v klidové zóně právě třeba s dětmi na odrážedlech, které si připadají, že jsou v parku. Proto přesouváme parkování pod Hlávkův most,“ řekl Čižinský České televizi.