Tenisová škola nese jméno wimbledonské vítězky. Sportovec roku? Byla bych nadšená, říká Vondroušová

Jaký má ten původní nápad kořeny?

Přišlo to ode mě. Vždycky jsem něco takového chtěla mít. Vztah s dětmi mám dobrý, ráda s nimi trávím čas. Baví mě to. Myslím, že spolupráce je dobrý nápad a těším se na to.

Máte představu, kolik na to budete mít času?

Když tu budu pár dní, dá se to určitě nějak dohromady. V létě jsou na Štvanici kempy, takže už jsem se tu objevovala roky předtím. Teď se budu snažit, aby to bylo ještě více intenzivní. Chci dětem předávat zkušenosti, hrát s nimi, budeme se domlouvat operativně.

Měla jste nějakou inspiraci? Třeba sestry Plíškovy mají také akademii.

Hodně hráček má své akademie. Kariéra není navždycky a tohle je něco, co mě baví a chtěla bych to dělat i potom.

Stačila jste si po letošní šampionské sezoně pořádně odpočinout?

Sezona byla strašně dlouhá. Ale neuvěřitelná. Chtěla bych na to navázat, i když to bude hrozně těžké. Snažila jsem se volno natahovat, co to šlo. Byli jsme u moře, chvíli na horách, pak v Sokolově a teď už jsme začali trénovat. Mám už 25. prosince odlétat do Austrálie, takže takový je plán. Jsem na to ale zvyklá, to mě nezaskočí.

V listopadu jste hrála finále Billie Jean King Cupu, teď je před vámi v Austrálii United Cup, těšíte se?

Jsem ráda takhle v týmu. Nebude to ale hned nějaký šíleně stresový turnaj. Těšíme se všichni. Mluvila jsem i s Lehym (Jiřím Lehečkou), s ním jsem se primárně domlouvala, že se přihlásíme.

To win Wimbledon after coming back from multiple injuries, Marketa Vondrousova showed nerves of steel this season. 🎾💪#WTA #tennis pic.twitter.com/8bZqFg5Dtn — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) November 30, 2023

Příští rok je nabitý, ale aspoň vám odpadla kvalifikace BJKC, když máte divokou kartu rovnou na finále do Sevilly.

To je skvělé! Zvláště příští rok, kdy je těch turnajů strašně a do toho ještě olympiáda. Tohle nám na týden uleví od toho se někam přemisťovat a honit se. Je to skvělý úspěch.

Jste největší favoritkou v letošní anketě Sportovec roku, počítáte s tím?