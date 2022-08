Bývalá tenistka Šarapovová začala po porodu cvičit. Chlubí se tím na sociálních sítích

Slavná tenistka Maria Šarapovová porodila před měsícem syna, o čemž s velkou radostí informovala své fanoušky na sociálních sítích. Na Instagram zveřejnila video, kde rovněž zmiňuje, že dnes jsou to čtyři týdny od porodu a dva týdny od chvíle, kdy se pustila do cvičení. „Nemyslím si, že by se moje tělo někdy cítilo tak slabě jako den po porodu, takže i tyto pohyby dokazují, že jsem ušla dlouhou cestu," uvedla na svém profilu.