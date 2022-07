Thiem - Varillas 6:4, 6:3 Bývalý šampion US Open Thiem je v Gstaadu po více než roce v semifinále

Rakouský tenista Dominic Thiem se na turnaji v Gstaadu probojoval po více než roce do semifinále na okruhu ATP. Vítěz US Open z roku 2020, který se po loňském zranění pravého zápěstí jen těžko vracel do bývalé formy, porazil na švýcarské antuce peruánského kvalifikanta Juana Pabla Varillase 6:4, 6:3.

Foto: Peter Schneider, ČTK/AP Rakouský tenista Dominic Thiem si v Gstaadu zahraje semifinále.Foto : Peter Schneider, ČTK/AP

Článek Bývalý třetí hráč světového žebříčku, jenž po zranění z travnatého turnaje v Mallorce zmeškal druhou polovinu uplynulé sezony, naznačil vzestup formy už minulý týden postupem do čtvrtfinále v Bastadu. O druhou finálovou účast v Gstaadu, kde v roce 2015 získal jeden ze svých 17 titulů, se utká s vítězem duelu mezi druhým nasazeným Italem Matteem Berrettinim a Španělem Pedrem Martínezem. Osmadvacetiletý Thiem si semifinále naposledy zahrál na začátku května 2021 na elitním turnaji Masters v Madridu. Nyní se díky postupu mezi čtyři nejlepší vrátí v žebříčku ATP do první dvoustovky. GSTAAD (antuka, dotace 597.900 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Thiem (Rak.) - Varillas (Peru) 6:4, 6:3 HAMBURK (antuka): Ženy (dotace 203.024 eur): Dvouhra - semifinále: Peraová (USA) - Zanevská (7-Belg.) 6:2, 6:4. ITF OLOMOUC (antuka, dotace 60.000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Bejlek (3-ČR) - Naraová (9-Jap.) 6:3, 6:2. Tenis Tenisový Dream Team. Djokovič bude hrát na Laver Cupu po boku Nadala, Federera a Murrayho

