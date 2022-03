Česká dominance nabírá na síle. Každá druhá tenistka z elitní osmičky mladých hráček je Češka

Je to pohled, který neomrzí. V elitní stovce světového žebříčku se vyhřívá hned osm českých tenistek, z toho dvě mezi nejlepší desítkou. A ani do budoucna by se ta této statistice nemuselo tolik měnit. Mezi osmi nejlepšími hráčkami, které ještě nedosáhly osmnácti let, je totiž hned kvarteto hráček s českou vlaječkou za jménem.

Foto: ITF @ITFTennis· Brenda Fruhvirtová patří k největší českým nadějímFoto : ITF @ITFTennis·

Článek Čas nejde zastavit. Petra Kvitová ve svých 32 letech pomalu vyklízí pozice mezi světovou elitou. Osmou příčku sice stále drží Karolína Plíšková, ale i o tři roky mladší krajanka Kvitové bude mít čím dál tím více práce vypořádat se s nastupující mladou generaci. Mezi Top Ten je lounská rodačka také nejstarší tenistkou. Naděje českého ženského tenisu se tak upínají k světové dvojce Barboře Krejčíkové, nejlepší roky kariéry by měly čekat i na dvaadvacetiletou Markétu Vondroušovou a pokud ji přestanou trápit zdravotní problémy, tak i na Karolínu Muchovou či Marii Bouzkovou. Tenis Fantazie! Čtrnáctiletá česká tenisová hvězdička ovládla druhý turnaj v řadě Tím to však zdaleka končit nemusí. Svůj mimořádný talent prokazují už i mezi dospělými sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy. V posledních týdnech na sebe velmi výrazně upozornila stále teprve čtrnáctiletá Brenda, která ovládla dva turnaje kategorie ITF v Argentině. Poklona od legend Fantastické výkony mladé Češky okouzlily i kouče Sereny Williamsové Patricka Mouratoglou: "Dobře si ji zapamatujte a věřte ji. Protože jinak by vás to mohlo později mrzet. Jsem na tebe pyšný," vzkázal přes sociální sítě mladší ze sester Fruhvirtových slavný stratég. A zdaleka nebyl sám. Se slovy obdivu přispěchaly i další tenisové ikony jako argentinská superstar Gabriela Sabatiniová, legendární John McEnroe a mnozí další. Foto: @Fruhvirtova, Twitter Brenda Fruhvirtová (vpravo) ovládla turnaj v Tucumánu.Foto : @Fruhvirtova, Twitter Sestry Fruhvirtovy však zdaleka nejsou jedinými nadějemi českého tenisu. Fantastickými výkony se především v druhé polovině minulé sezony prezentovala šestnáctiletá Sára Bejlek, pomyslnou světovou dvojkou hráček do osmnácti let je pak vítězka juniorského French Open z minulého roku Linda Nosková. Mezi veliké naděje patří i šestnáctiletá Nikola Bartůňková. Všechny jmenované slečny se přitom vejdou mezi nejlepším osm hráček světa, které ještě nedosáhly plnoletosti. Nejlepší hráčky od 18 let POŘADÍ JMÉNO VĚK NÁRODNOST 1. Victoria Kasintsevová 16 Andora 2. Linda Nosková 17 Česko 3. Erika Andreevová 17 Rusko 4. Linda Fruhvirtová 16 Česko 5. Sára Bejlek 16 Česko 6. Katrina Scottová 17 USA 7. Brenda Fruhvirtová 14 Česko 8. Nikola Bartůňková 16 Česko

