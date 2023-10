Češky a Turnaj mistryň? Sakkariová v Číně dál umazává ztrátu

Ještě v půlce září to s nadějemi 28leté hráčky na start v Cancúnu vypadalo bledě. Pak ovšem ovládla turnaj v Guadalajaře, v Tokiu prošla do semifinále a díky čtvrteční výhře nad domácí Wang Sin-jü už je ve čtvrtfinále i v Pekingu. Ztráta Sakkariové na osmou příčku WTA Race, která jako poslední zajišťuje účast na vyvrcholení sezony, se snížila na 405 bodů. V hlavním městě Číny by ji řecká hráčka mohla dokonce vymazat úplně…

Jistotu startu v Mexiku má zatím pětice Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová. Postupová hranice je nyní na 4165 bodech. A pod ní jsou seřazeny wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (3671), Tunisanka Uns Džábirová (3660) a finalistka Roland Garros Karolína Muchová (3650). Forma Sakkariové (3245) by ale trio čekatelek měla strašit.

Obzvlášť, když toho Češky za poslední dobu moc neodehrály. Vondroušová v prvním zápase po US Open podlehla v úvodním kole v Pekingu Ukrajince Kalininové. A newyorská semifinalistka Muchová nenastoupila k utkání už skoro měsíc. Obě kamarádky z pražské Štvanice jsou příští týden přihlášeny na pětistovku do Čeng-čou. A přísun bodů by se jim jistě hodil.

„Jsem velmi vděčná, že zase začínám překonávat všechny své obavy a překážky,“ prohlásila Sakkariová, která přitom na US Open vypadla hned v prvním kole a na sítích si pak o sobě četla nelichotivé komentáře.

„Žijeme v roce 2023. Sociální média jsou součástí našeho každodenního života. Nelze se jim vyhnout. Znám člověka s kanálem na YouTube, který tam zveřejňuje všechny moje porážky. O to větší mám ale chuť těmto lidem ukázat, jak se ve mně pletou. Vlastně to funguje jako palivo, dává mi to sílu,“ prohlásila Sakkariová, která jde v pekingském čtvrtfinále na vítězku US Open Gauffovou.

Turnaj mistryň v Cancúnu se koná od 29. října do 5.listopadu. Start na něm už má zajištěn deblový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, což společně s postupovými pozicemi Vondroušové s Muchovou dělá vrásky kapitánovi českých tenistek v Billie Jean King Cupu Petru Pálovi. Jen dva dny po konci mexické přehlídky nastoupí Češky ve skupině finálového turnaje v Seville.