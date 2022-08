Češky o loučící se Sereně: nejlepší, jiná, bude chybět. S ní byl tenis peprnější

„V dobách své největší slávy byla neskutečně atletická, měla sílu i skvělou techniku. A mentálně na tom byla úžasně, lépe než Venus. Byla prostě takový zarytý buldok," řekla Andrea Sestini Hlaváčková, která nikdy nezapomene na osmifinále US Open 2012, kdy proti Williamsové neuhrála ani game. „Ale já na to vzpomínám tak, že to byl můj nejlepší grandslam ve dvouhře v kariéře," dodala bývalá excelentní deblistka.

Z českých tenistek dokázaly Williamsovou porazit jen Petra Kvitová (bilance 2:5), Karolína Plíšková (2:2), Kateřina Siniaková (1:0) a také Klára Koukalová (1:4). Na antuce v Marbelle v roce 2009 zaskočila velkou favoritku hned v prvním kole.

„Spíš si někdy vzpomenu, jak jsem nad ní vedla ve stejném roce na French Open 3:1 ve třetím setu. Začalo se mi honit hlavou: Páni, tak já porazím Serenu na grandslamu a úplně mě to vykolejilo, že jsem se zastavila a prohrála. Ale ten skalp z Marbelly mi nikdo nevezme. Beru jako čest, že jsme si proti ní mohla zahrát," líčila Koukalová.

Do rejstříku americké tenistky v dobách její největší fazóny patřilo i lehce přezíravé chování k soupeřkám. „Ona tak působila, že jede na půl plynu. Při rozehrávce vypadala, že ji to moc nebaví se s vámi nějak ‚zahazovat'," smála se Koukalová, na kterou Williamsová u sítě vrhala výhrůžné pohledy. „Když prohrála, tak hodně dávala najevo, že je zraněná ještě z Miami a říkala mi, ať si to užiju... Pro mě pak bylo legrační, že jsem další kolo hrála proti Renatě Voráčové, a to nás z centrkurtu šoupli až někam k silnici. Prostě porazit Serenu se poštěstí jednou za život..."

Něco z ní prostě vyzařovalo

Takového zážitku se ale nedočkala Barbora Strýcová. Ve čtyřech vzájemných zápasech neuhrála proti Williamsové ani set. „Nejvíc mě to mrzelo na Australian Open 2017, kdy jsme v osmifinále hrály obě katastrofálně, tam jsem tu sadu měla na dosah. Serena pak celý turnaj vyhrála," vzpomínala Strýcová, která se nechávala favoritkou rozhodit.

„Někdy měl člověk takový respekt, že se sotva hýbal a vůbec nebyl schopný hrát, co umí. Nejhorší to pro mě bylo při semifinále Wimbledonu (2019). Na začátku jsem vyhrála los, takže jsem měla první servis a Serena říká: Jéé, tak to je pro tebe dobrý. A já pak čtyři gamy netrefila zařízení," kroutila hlavou Strýcová. „To bylo úplně extrémní a při zpětném pohledu to vlastně byla hrozná blbost, ale něco z ní prostě vyzařovalo."

Se sestrou Venus se Williamsovy vždycky trochu separovaly od ostatních hráček. „Přijely do klubu, odehrály zápas a hned se zase vytratily," souhlasila Strýcová. „Byly jiné. Ale nemyslím si, že by byly nějak mega nafoukané. Já měla ráda jejich tátu Richarda. Jednou jsem si na turnaji šla pohladit jejich jorkšíra a on mi hned dal vodítko, ať se s ním jdu projít," vzpomínala Koukalová.

Loučení čtyřicetileté šampionky ovšem proběhne v době, kdy už je na něj asi nejvyšší čas. Letos Serena odehrála jen čtyři zápasy (1:3). Jisté však je, že to Danka Koviničová z Černé Hory, která se na Flushing Meadows utká s Williamsovou v prvním kole, nebude mít před rozvášněným newyorským publikem vůbec lehké.

„Asi půjde jen o to, jak uzavřít jednu kapitolu. Serenu už nikdo favorizovat nebude," řekla Hlaváčková. „Pro soupeřku to bude každopádně výzva, aby ukončila Sereně kariéru. Já takhle ukončila kariéru Martině Hingisové a nebyl to špatný pocit..." smála se.

Zázraky se občas dějí

„Serena už má nějaký věk a nehraje zápasy. Ale zázraky se občas dějí. Rozloučení při night session by mělo být pěkné," věří Koukalová. „Atmosféra ji asi pohltí, publikum ji bude hnát a dokud tam bude poslední kapka naděje, tak do toho Serena půjde," myslí si Strýcová.

Vysněný 24. grandslam, kterým by Williamsová vyrovnala historický rekord Margaret Courtové, z toho však na 99 procent nebude. Serena přitom po narození dcery Alexis Olympie postoupila do čtyř grandslamových finále, další titul už ale nepřidala.

„Ona je hrozně soutěživá a chtěla to strašně moc urvat. Hrozně ji to žralo a asi to moc nedávala," myslí si Koukalová. Po wimbledonském finále 2019, které prohrála s Rumunkou Halepovou, dokonce Serena nechala v šatně trofej pro poraženou finalistku.

„Postoupit do čtyř grandslamových finále po porodu dítěte mi ale přijde jako neuvěřitelný výkon, což teď sama jako máma poznávám," tvrdila Strýcová, která ale neměla pochopení pro chování Williamsové ve finále US Open 2018. Američanka prohrála s Japonkou Ósakaovou a její litanie směrem k rozhodčímu Ramosovi, jež omlouvala mj. bojem za práva žen, obletěly svět. „Měla jsem pár reakcí od fanoušků Sereny, ale já si za svými názory stála," nenechala se rozhodit Strýcová.