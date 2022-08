Sbohem královny? Jsem připravená vzdát se tenisu, říká Serena Williamsová

"Jsem ráda, že jsem vyhrála. Už je to hodně dlouho, zapomněla jsem, jaké to je," řekla Williamsová poté, co zdolala 6:3, 6:4 Španělku Nurii Párrizasovou. Jako vítězka odcházela z kurtu poprvé od loňského Roland Garros. Pak se ve Wimbledonu zranila a od té doby odehrála jen dvě dvouhry a jeden debl.

Pro magazín Vogue pak napsala, je připravená vzdát se tenisu. "Nikdy jsem neměla ráda slova odchod do důchodu. Nepřipadá mi to jako moderní slovo. Přemýšlím o tom jako o přechodu, ale chci být při užití tohoto slova opatrná, protože pro určitou komunitu lidí to znamená něco velmi specifického a důležitého. Asi nejlepší slovo, které by to popsalo, je evoluce. Chci vám říct, že se vyvíjím směrem od tenisu k jiným věcem, které jsou pro mne důležité," uvedla.