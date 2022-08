Dvaačtyřicetiletá Williamsová vyhrála US Open v letech 2000 a 2001. Na turnaj se vrátí po roční pauze, neboť loni v New Yorku nestartovala kvůli zranění. Letos může být svědkyní rozlučky své mladší sestry Sereny, jež naznačila, že by US Open mohlo být jejím posledním představením v tenisové kariéře.