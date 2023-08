Český tenisový drahokam se světovým leskem: Menšík je na US Open unikátem už nyní!

„Půjdu si to hlavně užít. Je to moje premiéra na grandslamu. Nemám co ztratit, jsem tady nejmladší a můžu si zahrát proti velmi kvalitním hráčům, kteří na tu ATP úroveň patří. Já budu dělat všechno pro to, abych je dokázal potrápit,“ řekl pro server tenisovysvet.cz český talent.