Český tým bude na tenisovém United Cupu spoléhat na Lehečku a Vondroušovou

Hrát se bude od 29. prosince do 7. ledna v Perthu a Sydney. Týmy budou rozděleny do šesti skupiny po třech, vítězové a nejlepší dvě družstva z druhých míst postoupí do čtvrtfinále. Na rozdíl od premiérového ročníku nebude zápas tvořit pět duelů, ale jen tři: mužská a ženská dvouhra a smíšená čtyřhra.