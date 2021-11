Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila stále mají při své premiéře v novém modelu vyvrcholení soutěže družstev v podobě finálového turnaje pro 18 týmů šanci na čtvrtfinále. K tomu potřebují v neděli porazit favorizovanou Británii a záležet pak bude i na sobotním utkání Britů s Francouzi. Do play off postoupí vítězové šesti skupin a dva celky z druhých míst.

"On výborně returnoval, a i když jsem podával dost přes první podání, tak mi vracel dlouze míče pod nohy a špatně se z toho tlačilo. A xkrát mi return zabil. Těžko jsem hledal recept," řekl Veselý. "Klobouk dolů, jak to zahrál v důležitých momentech. Já jsem bohužel nenašel cestu, jak ho v důležitých momentech přehrát a získat převahu. Mrzí mě to, po výhře Tomáše jsme všichni cítili šanci a zodpovědnost jsem přijal a bohužel to nedopadlo," uvedl.