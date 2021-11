Před Australian Open se bude v Austrálii hrát až 17 turnajů

ATP Cup s dotací 10 milionů dolarů zahájí australskou sezonu od 1. do 9. ledna, poté bude Sydney hostit další turnaj ATP a WTA. Adelaide uspořádá čtyři turnaje mužů a žen navazující na sebe od 2. do 15. ledna, v Melbourne Parku se budou před Australian Open hrát tři turnaje od 3. do 9. ledna. Následovat bude kvalifikace a poté od 17. ledna začne hlavní grandslamová soutěž.