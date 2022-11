"Těžko popsat naše emoce. Všichni jsme o tomhle momentu snili a teď se sen stal skutečností," řekl Auger-Aliassime v televizním rozhovoru na kurtu. "Všichni jsme jako hráči vyrostli. V průběhu let jsme se pořád zlepšovali. Jsme na tyhle okamžiky připravení, nicméně nikdy není snadné je zvládnout," doplnil.

Kanaďané si připsali historický triumf poté, co se do bojů o finálový turnaj vrátili díky divoké kartě po vyloučení úřadujících šampionů z Ruska kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Výběr kapitána Dancevice totiž nestačil v březnové kvalifikaci na Nizozemsko.

Australané nevyužili šanci získat 29. titul, díky němuž by se přiblížili dvaatřicetinásobným vítězům a rekordmanům z USA. Ve finále Davis Cupu hráli po devatenácti letech.

Semifinalista loňského US Open Auger-Aliassime potvrdil roli kanadské jedničky. V play off vyhrál i čtvrtý zápas a třetí dvouhru, aniž by ztratil set. Ve čtvrtfinále zdolal Němce Oscara Otteho a v semifinále Lorenza Mussettiho. De Minaurovi nadělil šest es a připsal si 22 vítězných míčů. Utkání vyhrál za hodinu a 42 minut.