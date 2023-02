Macháč spořádal po výhře nad Sousou čokoládu a je připraven na další boje

"Takovýto stav mám skoro pořád, protože mám pořád hlad," uvedl Macháč. "Ať je zápas, nebo ne, to na to nemá vliv. Po turnajích na betonech hraji první zápas na antuce a stojí to extra energii. Navíc jsem hrál tři hodiny. Jsem ale rád, jak jsem to zvládnul. Odpočinu si, najím se a v neděli budu stoprocentně připravený. Musím ale asi ještě spořádat další půlku čokolády," doplnil s úsměvem

S 84. hráčem světa Sousou bojoval Macháč dvě hodiny a 52 minut. První set získal v tie-breaku, ve druhém doplatil na čtyři ztracené servisy. V rozhodující sadě ale udělal významný krok ve třetí hře, když získal po dvacetiminutovém boji důležitý brejk. Samotná hra šla dvanáctkrát přes shodu.

"Třicet míčků v jedné hře jsem snad nikdy nezažil," uznal Macháč. "Byl to ale jeden z klíčových momentů. Ve druhém setu jsem nehrál moc dobře, ale v tomto gamu jsem se začal zvedat. Když jsem měl 2:1 a servis, uklidnil jsem se, dával větší procenta a nepanikařil. Byl jsem rád, že jsem to v tom gamu zlomil," uvedl český tenista.

I kdyby třetí hru nezískal, vrátila se mu zpět sebejistota. "Stejně bych si z toho vzal, že jsem se cítil lépe a lépe," řekl Macháč. "Pomohlo mi, že jsem poté i změnil servis. Nedával jsem takové rány a naopak byl přesnější. Každým dalším míčem jsem se cítil lépe a on šel naopak dolů," podotkl Macháč.

Foto: Czech Davis Cup Team Jiří Lehečka po zisku prvního bodu v daviscupovém utkání v Portugalsku.Foto : Czech Davis Cup Team

Před utkáním mu i pomohlo, že Češi vedli 1:0. První bod získal Jiří Lehečka, který porazil Nuna Borgese dvakrát 6:4. "Jsem rád, že Jirka navázal na australskou šňůru. Pomohlo mi to, že jsme měli 1:0 a ne 0:1. To by jejich fanoušci bouřili ještě víc. Jsem rád, že nám Jirka zajistil vedení a já pak přidal do kabiny další bod," řekl Macháč.

Proti portugalské jedničce navázal na dva roky staré vítězství z olympijských her v Tokiu. "Ten zápas jsem si teď ale vůbec nevybavoval. Jen vím, že to i tehdy byla bitva do konce. Vzal jsem si jen něco od Jirky Lehečky, který s ním hrál naposledy v Kitzbühelu. K tomu mi něco řekli také trenér a kapitán," prohlásil Macháč, jenž si vylepšil daviscupovou bilanci na 4:1. "Jsem rád, jak tu hraju a působím. Teď to budu chtít vylepšit ještě v deblu," doplnil.

V ní by měl Macháč hrát hned v neděli od 16:00 SEČ s Adamem Pavláskem proti dvojici Francisco Cabral, Borges. Češi budou mít ve čtyřhře první pokus, jak získat rozhodující třetí bod, který by je posunul definitivně do finálové fáze soutěže.