Poslední mohykán se hlásí. Čtyřhra vrátila Pavláska do Davis Cupu

„Jsem rád, že na mě nezanevřeli. Byla to nějaká doba, co jsem tu nebyl," přikývl Pavlásek. „Moc se toho nezměnilo, jen můj věk se posunul," tvrdil nejstarší z výběru, který se chystá v Portugalsku na víkendovou kvalifikaci o postup do finálového turnaje.

Už po baráži v Izraeli kapitán Navrátil mluvil o tom, že je potřeba do týmu přivést deblistu. A zmínil právě Pavláska, který se během minulého roku vytáhl v žebříčku čtyřhry do první stovky. Aktuálně je 78.

„Šli jsme hrát s Jirkou Veselým za stavu 0:2 na zápasy proti Hewittovi s Grothem. Právě Hewitt byl pro mě jako kluka modla. Líbila se mi jeho hra a pak jsem ho ve dvaceti potkal na kurtu. Prohrávali jsme 1:6, 0:4, to bylo na ručník, jenže se něco stalo a my to otočili. To mi asi zůstane v hlavě napořád," prohlásil Pavlásek.