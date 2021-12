Rekordman Melzer bude kapitánem rakouských tenistů v Davis Cupu

Evropská liga

GLOSA: Skupiny Vrba umí, zase postup. Jen škoda, že ne o stupeň výš

Podle starých pořádků by byli po umístění na třetí příčce ve skupině vyřazeni, díky novým úpravám formátu hrají dál. Fotbalisté Sparty dopadli stejně jako nedávno česká reprezentace. Národní tým díky umístění v Lize národů postoupil do baráže v kvalifikaci mistrovství světa. A Letenští se zase z Evropské ligy přesunuli do jarního play off Konferenční ligy. Český fotbal až dosud na novinky žehral, protože na ně většinou jako první doplácel. Teď naopak dvěma novým vynálezům vděčí.