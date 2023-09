Rozhodnuto! Češi postupují do čtvrtfinále Davis Cupu

Čeští tenisté už mají jistotu. Ještě před svým posledním vystoupením ve skupině mohou slavit postup do listopadového čtvrtfinále Davisova poháru. Definitivu dala výběru kapitána Jaroslava Navrátila dnešní výhra Srba Lasla Djereho, který porazil na tvrdém kurtu ve Valencii Španěla Alberta Ramose 6:4, 6:4 a poslal svůj tým do vedení 1:0. Domácí výběr přišel naopak o matematickou šanci, že by mohl v tabulce skupiny C předstihnout Česko na jednom ze dvou postupových míst.

Foto: Pablo Morano, Reuters Srbský tenista Laslo Djere během duelu se Španělskem.

Článek Češi si zajistili postup díky předchozím dvěma výhrám. Nejprve zdolali Śpanělsko bez hvězdného Carlose Alcaraze 3:0 a o den později si poradili stejným poměrem s Jižní Koreou. Španělé se mohli v boji o postup s Českem udržet jen v případě, že by dnes porazili Srbsko 3:0 a Srbové následně zdolali stejným poměrem Česko v sobotu. Tenisté prošli v novém formátu Davisova poháru do čtvrtfinále poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Vyřazovací část se odehraje v Málaze od 21. do 26. listopadu.