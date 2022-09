Španělsko - Srbsko 3:0 Španělští tenisté i bez Alcaraze porazili v Davis Cupu Srbsko

Španělští tenisté i bez nové světové jedničky Carloze Alcaraze porazili ve svém úvodním utkání skupinové fáze finálového turnaje Davis Cupu 3:0 Srbsko. Čerstvý vítěz US Open dorazil z New Yorku do Valencie den před zápasem a nadšeným fanouškům se ukázal při hymnách, do duelu skupiny B ale nezasáhl.

Foto: Robert Deutsch, Reuters Španěl Carlos Alcaraz na US Open.Foto : Robert Deutsch, Reuters