SMEČE JANA KUKALA: Alcaraz má všechny předpoklady vládnout, dokáže vrátit i nemožné

První týden ale bylo největším tématem loučení Sereny Williamsové, které bude zanedlouho 41 let. Říkám si, jestli to nebyl marketingový tah, protože na tiskovkách svůj konec úplně nepotvrdila a nevyloučila start na Australian Open. Z okolí Sereny mám informace, že se rozhodne podle toho, zda pětileté dceři Alexis Olympii nepřibude sourozenec... Rodině by dala přednost a pak by skončila...