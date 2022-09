Rád bych už začínal grandslamy v hlavní soutěži. Macháč po zranění stoupá, v Izraeli to chce potvrdit

Do místa konání zápasu dorazil Macháč z challengeru ve Francii, kde se probojoval do semifinále.

„Moc jsem tomu nevěřil, když jsem tak dlouho nehrál, ale teď mám i šanci dostat se do stovky. Jde to dobře, jen aby vydrželo zdraví. Rád bych už začínal grandslamy v hlavní soutěži. Na US Open jsem viděl, že ta šance tam je," glosoval pětisetovou bitvu s 21. nasazeným Nizozemcem Boticem Van De Zandschulpem. „Příště už by to bylo lepší rovnou bez kvalifikace rovnou na tři sety," dodává příslušník nové české vlny.