TENIS ONLINE: Skvělý výkon, Macháč získal proti favoritovi první set

Výběr České republiky dnes odpoledne rozehraje finálový turnaj Davisova poháru, na úvod skupiny C se střetne se Španělskem. To bude mít výhodu domácího prostředí, ve Valencii by za Španěly mělo stát početné publikum. Velkou nadějí pro český výběr může být absence wimbledonského vítěze Carlose Alcaraze, jeden z nejlepších tenistů současnosti se kapitánovi a bývalému vítězi Davis cupu Davidu Ferrerovi omluvil. Utkání by mělo začít v 15:00 a můžete ho sledovat na Sport.cz.

Foto: ČTS/Pavel Lebeda Tomáš Macháč na archivním snímku