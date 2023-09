TENIS ONLINE: Češi bojují o postup v Davis Cupu. V akci je Macháč

Čeští tenisté se mohou velmi výrazně přiblížit postupu ze skupiny C Davisova poháru. Pokud dnes zvládnou svůj zápas s Koreou a Srbsko porazí Španělsko, bude moct výběr kapitána Jaroslava Navrátila slavit postup do play off již před závěrečnou skupinovou bitvou právě se Srbskem. Zápasy můžete sledovat na Sport.cz, začátek je plánován na 15:00.

Foto: Pablo Morano, Reuters Český tenista Jiří Lehečka při forehandovém úderu.

Článek Češi jdou do duelu s asijskou zemí v roli favoritů a budou doufat, že se jim podaří navázat na středeční vítězné představení proti Španělsku. V něm opanovali oba singly, nejprve si Macháč poradil se Zapatou Mirallesem, úspěšně na něho navázal v souboji jedniček Jiří Lehečka, který přetlačil Alejandra Davidoviche 7:6, 7:5. Kapitán Navrátil do čtyřhry vybral dvojici Pavlásek a Menšík, takže všichni čtyři nominovaní tenisté jsou rozehraní. Korea padla už v úterý 0:3 se Srbskem, kterému ještě scházel hvězdný Novak Djokovič. Nejvýše postaveným hráčem korejského výběru je Kwon Sun-u, aktuálně 112. tenista žebříčku ATP. Pokud se českému týmu podaří postoupit ze skupiny, zahrál by si ve čtvrtfinále Davis Cupu poprvé od roku 2016, kdy právě v tomto kole vypadl s Francií. Tenis Frustrace i španělský daviscupový zmar: Už dost, vyhoďte ty Čechy! Davis Cup, skupina C: Česko – Korea Macháč – Hong 16:30 Lehečka – Kwon