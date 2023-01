V nominaci na Davis Cup proti Portugalsku jsou Lehečka s Macháčem, chybí Veselý

Staronovým členem týmu je Pavlásek, kterého Navrátil nominoval kvůli čtyřhře. V deblovém žebříčku patří Pavláskovi 93. místo. "Měl pár roků pauzu, ale teď se jeví jako náš nejlepší deblista. Z toho důvodu pojede i on a jsem za to rád," uvedl Navrátil.

"Chtěli bychom na to navázat. Portugalsko se ale nesmí podceňovat. V Davis Cupu nemá sice žádné jméno, ale jejich hráči jsou zkušení a nebezpeční. Doufám, že když budeme všichni zdraví, dá se to zvládnout," řekl Navrátil.

Zatímco českou jedničkou je 81. hráč světa Lehečka, hlavní portugalskou oporou je o příčku níže postavený Joao Sousa. "Je to velice zkušený hráč, dovede hrát na všech površích. Jejich druhého hráče Nuna Borgese moc neznám, ale podle výsledků uhrál spoustu dobrých zápasů v Portugalsku, takže bude doma nebezpečný. Je to kompaktní tým, prakticky na úrovni našich hráčů," podotkl Navrátil.

Češi se utkají v samostatné historii s Portugalskem poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5:0. "Je to padesát na padesát. Jsem rád, že se to bude hrát v hale a ne venku. Antuka je specifický povrch, ale kluci na ní také vyrůstali. Chceme se na to důležité utkání co nejlépe připravit, abychom se kvalifikovali do finálové skupiny," dodal Navrátil.