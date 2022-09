Djokovič po nečekané porážce v Laver Cupu přiznal problémy. Mohly za ně i moc velké míče

Pětatřicetiletý vítěz 21 grandslamových titulů připustil, že potíže mohly pramenit z dlouhé turnajové pauzy. Djokovič musel vynechat sezonu na amerických betonech, protože bez očkování proti koronaviru nemohl přicestovat do USA. Přišel i o závěrečný grandslam sezony US Open a na Laver Cupu se představil poprvé od červencového triumfu ve Wimbledonu.

"Abych byl upřímný, zápěstí mě trápilo posledních čtyři pět dní. Měl jsem to pod kontrolou, ale dva zápasy v sobotu si patrně vybraly svou daň. Dneska (v neděli) to nebylo snadné, nemohl jsem podávat tak rychle nebo přesně, jak bych chtěl. To ovlivnilo celý zápas," uvedl po porážce s Augerem-Aliassimem.