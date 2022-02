Djokoviče v Itálii nechtějí. Buď se naočkuj, nebo zůstaň doma, vzkazuje vítěz French Open

Už dříve v týdnu prohlásila náměstkyně italského ministra sportu Valentina Vezzaliová, že pro start na turnaji v Římě nejspíš nebude vakcinace povinná. „Možná Djokoviče nepustí do hotelu nebo do restaurace. Ale pokud bude chtít v Římě hrát, tak může," uvedla Vezzaliová, bývalá šermířka a šestinásobná olympijská šampionka.

Ohradil se i šéf italského olympijského výboru Giovanni Malagò. „(Djokovičova účast) by vyslala velmi špatnou zprávu. Každý den mi píší matky a otcové dětí, kteří si stěžují, že kvůli pandemickým pravidlům nemohou sportovat. Vysvětlete mi, proč by on (Djokovič) za stejných podmínek sportovat mohl?" uvedl pro stanici RAI.